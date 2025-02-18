Уряд виділив понад ₴1,5 млрд на безпеку укриття ЧАЕС після російської атаки, — Шмигаль
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- Світлана Іванченко
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13:01, 18 лютого, 2025
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Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.
Про це сьогодні, 18 лютого, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що наразі не має радіаційної загрози, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
«Сьогодні в центрі нашої уваги енергетика, яку систематично атакує ворог. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки», — зазначив він.
За його словами, також уряд ухвалив рішення, що дозволяє залучити 400 мільйонів євро позики від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти підуть, зокрема, на енергоефективну відбудову.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Як відомо, у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
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