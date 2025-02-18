Уряд виділив понад ₴1,5 млрд на безпеку укриття ЧАЕС після російської атаки, — Шмигаль

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС, лютий 2025 року. Фото: ДСНС

Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що наразі не має радіаційної загрози, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

«Сьогодні в центрі нашої уваги енергетика, яку систематично атакує ворог. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки», — зазначив він.

За його словами, також уряд ухвалив рішення, що дозволяє залучити 400 мільйонів євро позики від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти підуть, зокрема, на енергоефективну відбудову.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.