У Миколаєві можна оплатити штраф за паркування через QR-код

Контролер залишає повідомлення про порушення паркування у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві тепер можна сплачувати штраф за паркування через QR-код, розміщений у повідомленні-постанові.

Як повідомили в управлінні транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій міськради, QR-код не лише надає інформацію про порушення, а й дозволяє одразу сплатити штраф.

Також оплатити штраф можна через офіційний сайт Миколаївської міської ради, у розділі «Корисні посилання» → «Штрафи ПДР», де доступна повна інформація про порушення.

У мерії нагадали, що штраф можна також сплатити в касі банку або через онлайн-банкінг, використовуючи дані з відривної квитанції. Для цього достатньо ввести державний номер авто та номер повідомлення-постанови.

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Раніше повідомлялось, що доходи з платного паркування у Миколаєві планують спрямувати на допомогу Збройним силам України.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування. Вже 10 липня 2024 року у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.