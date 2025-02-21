За місяць на Миколаївщині подали 250 податкових декларацій

Жінка заповнює фінансові документи. Ілюстративне фото: Getty Images

За перший місяць податкової кампанії в Миколаївській області подали 250 декларацій за минулий рік. Згідно них, до сплати податку на доходи фізичних осіб нарахували 2,5 мільйона гривень, а військового збору — понад 600 тисяч гривень.

Як повідомила начальниця управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Миколаївській області Галина Боненко, 21 людина задекларувала доходи понад один мільйон гривень. Їм нарахували до сплати майже один мільйон гривень ПДФО та понад 100 тисяч гривень — військового збору. Зазначається, що ці декларанти найбільше вносили до звітності іноземні доходи та прибуток від продажу рухомого й нерухомого майна.

Крім того, деклараційна кампанія дозволяє громадянам скористатися податковою знижкою та повернути частину раніше сплаченого податку. Наразі 14 громадян задекларували до повернення понад 100 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.

Граничний термін подання декларацій — 30 квітня поточного року, а сплатити податки необхідно до 1 серпня.

Раніше повідомлялось, що до 31 березня держслужбовці мають задекларувати отримані виплати за програмами «Національний кешбек» і «Зимова єПідтримка».