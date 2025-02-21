  • пʼятниця

    21 лютого, 2025

  • -2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -2.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За місяць на Миколаївщині подали 250 податкових декларацій

Жінка заповнює фінансові документи. Ілюстративне фото: Getty ImagesЖінка заповнює фінансові документи. Ілюстративне фото: Getty Images

За перший місяць податкової кампанії в Миколаївській області подали 250 декларацій за минулий рік. Згідно них, до сплати податку на доходи фізичних осіб нарахували 2,5 мільйона гривень, а військового збору — понад 600 тисяч гривень.

Як повідомила начальниця управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Миколаївській області Галина Боненко, 21 людина задекларувала доходи понад один мільйон гривень. Їм нарахували до сплати майже один мільйон гривень ПДФО та понад 100 тисяч гривень — військового збору. Зазначається, що ці декларанти найбільше вносили до звітності іноземні доходи та прибуток від продажу рухомого й нерухомого майна.

Крім того, деклараційна кампанія дозволяє громадянам скористатися податковою знижкою та повернути частину раніше сплаченого податку. Наразі 14 громадян задекларували до повернення понад 100 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.

Граничний термін подання декларацій — 30 квітня поточного року, а сплатити податки необхідно до 1 серпня.

Раніше повідомлялось, що  до 31 березня держслужбовці мають задекларувати отримані виплати за програмами «Національний кешбек» і «Зимова єПідтримка».

Останні новини про: Бізнес та економіка

За місяць місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴29 млн податку на нерухомість
Миколаївщина у 2024 році експортувала товарів майже на $900 млн
У січні місцеві бюджети Миколаївщини поповнились майже на ₴17 млн від акцизу з продажу алкоголю

Читайте також:

новини

У Миколаєві від 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

Аліна Квітко
новини

Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати три суди на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко
новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко

Останні новини про: Бізнес та економіка

У січні місцеві бюджети Миколаївщини поповнились майже на ₴17 млн від акцизу з продажу алкоголю
Миколаївщина у 2024 році експортувала товарів майже на $900 млн
За місяць місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴29 млн податку на нерухомість

У Миколаєві хочуть провести конкурс на кращий проєкт реконструкції скверу «Захисників правопорядку»

У Миколаєві від 1 березня планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

5 годин тому

У двох навчальних закладах Миколаєва встановили генератори

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні