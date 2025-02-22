Аграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до бюджетів понад ₴67 млн

Поле пшениці. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 20 лютого аграрії, які працюють за четвертою групою спрощеної системи оподаткування, перерахували до місцевих бюджетів Миколаївщини 67,5 мільйонів гривень.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, ця сума включає єдиний податок разом із мінімальним податковим зобов’язанням.

Податківці відзвітували, що постійно моніторять діяльності сільгосптоваровиробників. Зокрема, аналізується площа земельних ділянок, врожайність та кількість найманих працівників. Зазначається, що такий аналіз допомагає виявляти випадки, коли аграрії можуть занижувати податки або платити менше, ніж слід.

Нагадаємо, що у січні 2025 року мешканці Миколаївської області перерахували до бюджету 1,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це гроші, які сплачують із зарплат, пенсій, стипендій та інших доходів.