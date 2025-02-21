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У січні жителі Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд податку на доходи

Міськрада Миколаєва, фото: МикВістіМіськрада Миколаєва, фото: МикВісті

У січні 2025 року мешканці Миколаївської області перерахували до бюджету 1,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це гроші, які сплачують із зарплат, пенсій, стипендій та інших доходів.

Про це 21 лютого повідомили у Державній податковій службі в Миколаївській області.

Із цієї суми 607,8 мільйона гривень пішло до державного бюджету, а 510,6 мільйона гривень — до місцевих бюджетів. У порівнянні з минулим роком надходження зросли майже на 280 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у січні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 16,9 мільйона гривень акцизного податку від роздрібного продажу алкоголю.

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