Понад ₴29 млн отримали місцеві бюджети Миколаївщині від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального

Місцеві бюджети Миколаївщині отримали понад ₴29 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–серпні цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 29,4 мільйона гривень плати за ліцензії на алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет і пальне. Це на 4,7 мільйона гривень, або 18,9%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

За вісім місяців платники податків області отримали 1710 ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним, а також на зберігання пального.

Найбільше ліцензій — 1350 — стосувалися роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Ще 317 ліцензій видали на зберігання пального, 31 — на роздрібну торгівлю пальним, 11 — на оптову торгівлю пальним та одну — на оптову торгівлю алкоголем, тютюновими виробами й рідинами для електронних сигарет.

Водночас через порушення податкового законодавства за цей період анулювали 1524 ліцензії.

Нагадаємо, що у січні-липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 26,6 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.