 Понад ₴29 млн отримали місцеві бюджети Миколаївщині від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального

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Головна Новини Економіка 2:23, 04 вересня, 2026

Понад ₴29 млн отримали місцеві бюджети Миколаївщині від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального

Місцеві бюджети Миколаївщині отримали понад ₴29 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: МикВістіМісцеві бюджети Миколаївщині отримали понад ₴29 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–серпні цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 29,4 мільйона гривень плати за ліцензії на алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет і пальне. Це на 4,7 мільйона гривень, або 18,9%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

За вісім місяців платники податків області отримали 1710 ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним, а також на зберігання пального.

Найбільше ліцензій — 1350 — стосувалися роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Ще 317 ліцензій видали на зберігання пального, 31 — на роздрібну торгівлю пальним, 11 — на оптову торгівлю пальним та одну — на оптову торгівлю алкоголем, тютюновими виробами й рідинами для електронних сигарет.

Водночас через порушення податкового законодавства за цей період анулювали 1524 ліцензії.

Нагадаємо, що у січні-липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 26,6 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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