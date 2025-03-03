ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

У Миколаєві ТЕЦ планує реконструкцію тепломагістралей. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська ТЕЦ планує реконструкцію 700 метрів тепломагістралей на вулицях 3-я та 6-та Слобідська. Попередня загальна вартість робіт становить понад 70 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мірошниченко у коментарі «МикВісті» повідомив, що ремонт передбачає заміну зношених трубопроводів на сучасні попередньо-ізольовані труби зі сталевим покриттям та поліуретановою ізоляцією. Це дозволить зменшити тепловтрати та підвищити надійність тепломереж.

Роботи фінансуватимуться за кошти акціонерів НАК «Нафтогаз» та донорських організацій.

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— Це не останній тендер із реконструкції, тому що ми розпочали комплексну програму оновлення тепломереж у 2023 році, вона розрахована на п’ять років. За цей час плануємо замінити 15 кілометрів трубопроводів. Роботи йдуть з випередженням графіка — у 2023 році оновили 5 кілометрів, стільки ж заплановано на 2024 рік, — каже Дмитро Мірошниченко.

Коли розпочнуться ремонтні роботи буде перекрита вулиця 3-я Слобідська, а на 6-й Слобідській рух обмежать частково. Роботи розпочнуться після завершення тендеру та проведення гідравлічних випробувань.

Згідно з тендерною документацією, реконструкцію мають завершити протягом 120 днів після підписання договору, але не пізніше 1 жовтня 2025 року.

На 3-й Слобідській замінять 283 метри труб, які були прокладені ще у 1976 році. Вартість робіт оцінюють у 47 мільйонів гривень.

«Однією з найскладніших ділянок тепломагістралей Миколаївської ТЕЦ є частина на вулиці 3-тя Слобідська. Зараз на цій ділянці більшість мереж зношені і потребують заміни. Причиною пошкоджень є завершення терміну експлуатації та знос труб і ізоляції. Ізоляція втратила свої властивості, і теплотраса почала руйнуватись через корозію труб та зварні стики, які не витримують температурних коливань», — вказано в тендері.

На 6-й Слобідській оновлять 405 метрів теплотраси, що була збудована у 1967-1972 роках. Її реконструкція коштуватиме 23 мільйони гривень.

«Аналіз стану тепломереж після аварійних розкопок і гідравлічних випробувань показав, що пошкодження виникли через закінчення терміну їхньої експлуатації, а також через сильні гідравлічні удари та вібрації, спричинені обстрілами у 2022-2024 роках», — зазначено в тендері.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року підприємство «Миколаївська ТЕЦ» завершила роботи по заміні тепломагістралі теплоелектроцентралі по вулиці Маріупольській. Ремонтні роботи тривали близько 5 місяців.

Роботи на першому пусковому комплексі по вулиці Маріупольській (Московська) від Севастопольської до Панаса Саксаганського виконувала компанія «Прогрес-92». Вартість робіт згідно з договором, який уклали 30 липня, складає 28,2 мільйона гривень.

Ця ж компанія 2023 року виконувала аналогічні роботи з реконструкції тепломагістралі на сусідній ділянці по Маріупольській на перетині з проспектом Центральним. Тоді за 22,9 мільйона гривень «Прогрес-92» замінили майже 300 метрів тепломереж.

Роботи на другій ділянці, яка проходить по вулиці П. Саксаганського (Дунаєва) до Маріупольської, виконувала харківська компанія Будівельно-монтажне управління №460. Тендер «Миколаївська ТЕЦ» також провела у липні. 18 липня було укладено договір з «Будівельно-монтажним управлінням №460» на реконструкцію тепломереж за 27,3 мільйона гривень.