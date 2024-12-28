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У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

На перетині Маріупольської та Панаса Саксанського відновили дорогу. Фото: «МикВісті»На перетині Маріупольської та Панаса Саксанського відновили дорогу. Фото: «МикВісті»

Підприємство «Миколаївська ТЕЦ» завершила роботи по заміні тепломагістралі теплоелектроцентралі по вулиці Маріупольській.

Про це повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що дорожнє покриття відновили повністю і по Маріупольській, і Панаса Саксаганського (Дунаєва). Ремонтні роботи тривали близько 5 місяців.

На перетині Маріупольської та Панаса Саксанського відновили дорогу. Фото: «МикВісті»На перетині Маріупольської та Панаса Саксанського відновили дорогу. Фото: «МикВісті»
На перетині Маріупольської та Панаса Саксанського відновили дорогу. Фото: «МикВісті»На перетині Маріупольської та Панаса Саксанського відновили дорогу. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що роботи на першому пусковому комплексі по вулиці Маріупольській (Московська) від Севастопольської до Панаса Саксаганського виконує компанія «Прогрес-92». Вартість робіт згідно з договором, який уклали 30 липня, складає 28,2 мільйона гривень. 

Ця ж компанія минулого року виконувала аналогічні роботи з реконструкції тепломагістралі на сусідній ділянці по Маріупольській на перетині з проспектом Центральним. Тоді за 22,9 мільйона гривень «Прогрес-92» замінили майже 300 метрів тепломереж.

Роботи не другій ділянці, яка проходить по вулиці П. Саксаганського (Дунаєва) до Маріупольської, виконує харківська компанія Будівельно-монтажне управління №460. Тендер «Миколаївська ТЕЦ» також провела у липні. 18 липня було укладено договір з «Будівельно-монтажним управлінням №460» на реконструкцію тепломереж за 27,3 мільйона гривень. 

Нагадаємо, що вулицю Дунаєва перекрили у липні через ремонт тепломереж. Роботи мали виконати до жовтня.

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