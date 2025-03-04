Міносвіти виділило більше ₴7 млн на розвиток наукових досліджень трьом миколаївським вишам

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Фото: архів «МикВісті»

У 2025 році на підтримку фундаментальних і прикладних досліджень трьом миколаївським університетам виділили понад 7 мільйонів гривень.

Відповідний наказ опублікований на сайті Міністерства освіти і науки, пишуть «МикВісті».

Зокрема, кошти отримають:

• Чорноморський національний університет імені Петра Могили — 780 тисяч гривень.

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• Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова — 3 мільйони 415 тисяч гривень.

• Миколаївський національний аграрний університет — 2 мільйони 910 тисяч гривень.

Одним із проєктів, що буде профінансовано, є дослідження Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Його тема — науково-технічні основи використання аміаку як палива в гібридних енергетичних системах з газотурбінними двигунами. Загальний обсяг фінансування проєкту — 3 мільйони гривень, з яких 900 тисяч гривень будуть виділені на перший етап згідно з рішенням Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

Нагадаємо, що у чотирьох провідних вищих навчальних закладах Миколаєва на бакалавраті та магістратурі навчаються 14,6 тисячі студентів.

Обʼєднання вишів Миколаєва

5 січня 2024 року на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Пізніше Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В лютому 2024 року 317 випускників-магістрів Миколаївського національного університету імені Сухомлинського заявили, що через реорганізацію не могли отримати дипломи про завершення освіти.

Після цього керівництво Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розповіли подробиці процесу об'єднання з університетом імені Василя Сухомлинського. А саме: в яких корпусах будуть навчатися студенти, чи планують скорочення педагогічного складу, а також про збереження факультетів та бюджетних місць.