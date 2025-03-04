Мер Вознесенська отримує зарплату ₴30 тис., що в 3 рази менше, ніж мер Первомайська

Мер Вознесенська Євгеній Величко, скриншот з відео «МикВісті»

Вознесенський міський голова Євгеній Величко отримав 371,6 тисячі гривень заробітної плати за 2024 рік.

Таку інформацію повідомили у міській раді у відповідь на інформаційний запит «МикВісті».

Загалом за минулий рік меру було нараховано 687,7 тисячі гривень заробітної плати, однак після сплати податків ця сума скала 371,6 тисячі гривень. Водночас щомісяця Євгеній Величко перерахував з зарплати 15 тисяч гривень на благодійність.

Це втричі менше за заробітну плату Первомайського міського голови Олега Демченка, який отримав більше 1 мільйона гривень впродовж 2024 року.

Інформація про заробітну плату Вознесенського міського голови Євгенія Величка у 2024 році, відповідь на інформаційний запит «МикВісті»

У середньому заробітна плата Євгенія Величка з урахуванням сплати податків торік складала 30,9 тисячі гривень.

З яких у середньому 18,1 тисячі гривень — оклад, 588 гривень — надбавка за ранг, 1,8 тисячі гривень — надбавка за вислугу років, 10,2 тисячі гривень — персональна надбавка за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, 19,1 тисячі гривень — премія.

Найменшу зарплату мер отримав у листопаді — 23,7 тисяч гривень, а найбільшу у жовтні – 49,4 тисяч гривень.

Мер отримував відпускні у травні (17,7 тисячі гривень), серпні (32,7 тисячі гривень) та жовтні (12,7 тисячі гривень). У жовтні Євгеній Величко отримав 23,4 тисячі гривень на оздоровлення.

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Раніше «МикВісті» писали, що мер Вознесенська Євгеній Величко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За рік він отримав 515 тисяч гривень заробітної плати, у середньому це 42,9 тисячі гривень.

Пізніше мер Євгеній Величко відмовив «МикВісті» у коментарі про участь міста в Програмі розвитку ООН, оскільки редакція показала його декларацію про дохід минулого року.

Що задекларували його колеги?

Окрім мера Вознесенська Євгенія Величка, свою декларацію також опублікував мер Первомайська Олег Демченко. Обраний від партії «Опозиційний блок» міський голова задекларував 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки. У декларації мера Нового Бугу Максима Лагодієнка вказано 906 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови у 2023 році. У середньому це 75,5 тисячі гривень на місяць. А у декларації мера Баштанки Олександра Берегового більшість нерухомості та землі записана на дружину.

Також читайте матеріал «МикВісті» «Що задекларували голови громад Миколаївщини?».