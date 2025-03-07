Мін’юст хоче конфіскувати боксити Дерипаски на ₴2 млрд з Миколаївського глиноземного заводу

Причал Миколаївського глиноземного заводу, архівне фото

Міністерство юстиції України звернулось до Вищого антикорупційного суду з позовом, яким просить конфіскувати боксити та глинозем з Миколаївського глиноземного заводу, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це Мін’юст повідомив на своєму сайті у четвер, 6 березня.

«У поданому позові Мін’юст просить стягнути в дохід держави понад 440 тисяч тонн бокситів та 110 тисяч тонн глинозему загальною вартістю у понад 2 млрд грн. Про виявлення цих активів Міністерство юстиції було повідомлено Службою безпеки України», — йдеться в повідомленні Міністерства.

При цьому, у публікації наголошується, що підконтрольна Олегу Дерипасці компанія МКПАТ «РУСАЛ» постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу. Ці компанії безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для збройних сил рф. Крім того, ВАКС встановив, що Олег Дерипаска володіє промисловим конгломератом «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» — головний постачальник озброєння та обладнання для російських військових. Зокрема, вказується, що компанії конгломерату виробляють бронетранспортери-амфібії БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» та інші бойові машини на замовлення міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України відзвітувала про те, що майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, намагались незаконно вивезти з Миколаївського глиноземного заводу у 2023 році.

Відповідно до рішення Шевченківського районного суду Києва від 21 січня 2025 року, з яким ознайомились «МикВісті», за клопотанням Офісу Генерального прокурора було накладено арешт на майно швейцарської компанії «RS International GmbH», що зберігається на Миколаївському глиноземному заводі на загальну вартість 2,48 мільярда гривень, і до початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України було передане на переробку ТОВ «МГЗ» за «давальницькою схемою». А саме, 441,3 тисяч тон бокситів, 60,9 тисяч тонн металургійного глинозему та 49,7 тисячі тони глинозему неопрацьованого. Зазначимо, що «RS International GmbH» — це дочірня компанія «РУСАЛ» Олега Дерипаски.

Скриншот з рішення суду про арешт бокситів та глинозему, що знаходяться на Миколаївському глиноземному заводі

Нагадаємо, що раніше були націоналізовані всі заводи олігарха, що знаходяться на території України. Раніше повідомлялось, що колишній власник «Миколаївського глиноземного заводу» Олег Дерипаска закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Олігарх перебуває під санкціями США із 2018 року через зв'язки з Путіним. 2022 року санкції через вторгнення РФ в Україну проти нього також ввела Британія.

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«Націоналізація» Миколаївського глиноземного заводу

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16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.