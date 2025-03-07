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Підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів майже ₴1,7 млрд податків

Одна з вулиць Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Одна з вулиць Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Підприємці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів майже 1,7 мільярда гривень податків, що майже на 325 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили у ДПС області, основними джерелами надходжень залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для малого бізнесу та плата за землю.

Зокрема, понад 60% усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів становить ПДФО. За січень-лютий цього року цей податок приніс бюджету понад 1 мільярд гривень. У відомстві зазначили, що це на 208 мільйонів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Підприємці та аграрії, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили понад 382 мільйони гривень єдиного податку, це складає майже 23% від усіх надходжень.

Повідомляється, що ще одним важливим джерелом поповнення місцевих бюджетів став земельний податок і орендна плата. Власники та орендарі земельних ділянок за два місяці спрямували до бюджету понад 165 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за два місяці цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету майже 613 мільйонів гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

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