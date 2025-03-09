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14 жителів Херсону отримають компенсацію за зруйноване житло

Наслідки російських атак по Херсону. Фото: Херсонська МВАНаслідки російських атак по Херсону. Фото: Херсонська МВА

В Херсоні 14 жителів отримають майже 22,6 мільйонів гривень компенсації за зруйноване житло через російські атаки.

Як повідомив керівника міської військової адміністрації Роман Мрочко, таке рішення прийняла відповідна комісія. Зокрема 12 заявників отримали житлові сертифікати, двоє — грошову компенсацію на відбудову.

Він акцентував увагу, що наразі компенсацію отримують лише за знищені об'єкти житлової нерухомості. Так, комісія відмовила чотирьом заявникам через те, що їх житло було пошкоджене, а не зруйноване.

Зазначається, що на засіданні прийняли рішення відновити розгляд шести заяв від жителів громади. Крім того, фахівці обстежать 28 об’єктів, які за попередніми ознаками не можна відремонтувати  або реконструювати.

Нагадаємо, що протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинули троє людей, ще дев'ять — отримали поранення. 

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