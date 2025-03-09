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Російські війська обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені

Наслідки російських атак по Херсону. Фото: Херсонська МВАНаслідки російських атак по Херсону. Фото: Херсонська МВА

Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинули троє людей, ще дев'ять — отримали поранення. 

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські війська атакували 40 населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівка, 18 приватних будинків, гараж та автомобілі.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 18  приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 9 — дістали поранення», — повідомив він.  

Нагадаємо, минулої доби РФ кілька разів атакувала громади Миколаївщини, постраждалих немає. 

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