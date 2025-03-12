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Податки на зарплати склали 38% бюджету Миколаєва у минулому році

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Миколаївська міська рада. Фото: «МикВісті»Миколаївська міська рада. Фото: «МикВісті»

Податки та збори на доходи фізичних осіб (відрахування з зарплат) склали 38% доходів бюджету Миколаєва у 2024 році. Про це свідчать дані звіт про виконання бюджету Миколаєва 2024 році, з якими ознайомились журналісти «МикВісті».

У проєкті рішення про затвердження звіт про виконання бюджету, який винесуть на розгляд депутатів міськради Миколаєва, зазначено, що доходи бюджету міста у минулому році склали 5,98 мільярда гривень. 

Податкові надходження склали 3,8 мільярда гривень (виконання 102,4% відносно плану), що складає 64,21% доходів бюджету міста.

Доходи бюджету Миколаєва-2024 від сплати подату та збір на доходи фізичних осіб склали 2,3 мільярда гривень або 38% від усіх надходжень до бюджету.

Що стосується інших основних податкових надходжень бюджету міста:

  • Акцизні податки — 392 мільйони гривень;
  • Податок на майно — 413,6 мільйона гривень;
  • Єдиний податок — 707 мільйонів гривень (з них 85% — податок від фізичних осіб-підприємців);

Зазначимо, що понад 55% доходів бюджету Миколаєва на 2025 рік — це надходження від сплати податків та зборів на доходи фізичних осіб. Детальніше про бюджет Миколаєва на 2025 рік.

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