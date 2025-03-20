У Миколаївській області подали 650 декларацій: нараховано понад ₴7 млн податків

Жінка заповнює фінансові документи. Ілюстративне фото: Getty Images

За два місяці в Миколаївській області подали 650 декларацій за минулий рік. Згідно них, до сплати податку на доходи фізичних осіб нарахували 5,7 мільйони гривень, а військового збору — понад 1,4 мільйони гривень.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, 50 громадян задекларували доходи, що перевищують один мільйон гривень. Вони мають сплатити 1,8 мільйона гривень ПДФО та понад 300 тисяч гривень військового збору. Найчастіше такі декларанти звітували про іноземні доходи, а також прибутки від продажу рухомого та нерухомого майна.

Крім того, кампанія з декларування дозволяє громадянам скористатися податковою знижкою. Станом на сьогодні 145 людей подали декларації для повернення майже один мільйона гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Подати декларацію можна до 30 квітня, а сплатити податки необхідно до 1 серпня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що за перший місяць податкової кампанії в Миколаївській області подали 250 декларацій за минулий рік.