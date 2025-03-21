Для незалежних українських медіа в ЄС готують пакет підтримки на €10 млн

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Європейський Союз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на суму 10 мільйонів євро.

Про це в ефірі «Українського радіо» розповіла посол Європейського Союзу Катаріна Матернова.

За словами Матернової, підтримка незалежних ЗМІ є однією з ключових тем у питанні європейської підтримки.

— Наразі ми маємо пакет підтримки у розмірі 10 мільйонів євро на цей рік для незалежних медіа в Україні. 7 мільйонів з них будуть надані через наших партнерів. А в травні делегація Європейського Союзу оголосить конкурс на 3 мільйони євро за двома напрямками, — зазначила посол.

Вона уточнила, що один з цих напрямків стосуватиметься журналістських розслідувань, а інший – підтримки локальних та регіональних ЗМІ.

Нагадаємо, 17 березня президент і головний виконавчий директор «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) Стівен Капус заявив, що для медіа скасували федеральну грантову угоду, яка фінансувала глобальні операції.