Уряд спростив отримання пенсій для переселенців, та тих, хто за кордоном і на окупованих територіях

Жінка рахує гроші. Ілюстративне фото: Pronews

Уряд спростив порядок отримання пенсій для переселенців, українців, які перебувають за кордоном, та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Відтепер пенсіонери можуть отримувати свої виплати на рахунки будь-якого банку України, а не лише через Ощадбанк, як це було раніше.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Раніше, певні категорії пенсіонерів, зокрема ті, хто отримав довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, а також громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях, мали окремі умови для отримання пенсійних виплат.

Наразі Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження. Тепер для отримання пенсій необхідно пройти фізичну ідентифікацію один раз на рік, до 31 грудня.

Також для пенсіонерів, що перебувають на ТОТ, встановлено вимогу про проведення мінімум однієї фінансової операції на рахунку кожні шість місяців, якщо за цей час не була пройдена фізична ідентифікація. Це необхідно для підтвердження, що пенсіонер живий і отримує кошти на свою картку особисто.

Важливо зазначити, що виплата пенсій громадянам на окупованих територіях, нараховується за умови підтвердження відсутності отримання пенсії від Росії. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України в довільній формі.

«Звертаємо увагу, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати до ПФУ», — повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року середній розмір пенсії в Миколаївській області становив майже 5548 гривень, що менше за середній показник по Україні — 5789 гривень.