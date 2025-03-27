Підприємства Миколаївщини сплатили ₴15 млн екологічного податку за забруднення довкілля

У січні — лютому 2025 року підприємства Миколаївської області, забруднюють навколишнє середовище, перерахували до бюджетів 15 мільйонів гривень екологічного податку.

З цієї суми 10 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету, а 5 мільйонів — до місцевих бюджетів, повідомили у Головному управлінні податкової служби у Миколаївській області.

Слід зазначити, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, забруднення води та зберігання відходів.

Нагадаємо, що за 2024 рік такі підприємства у Миколаївській області сплатити 29 мільйонів гривень екологічного податку.