Кабмін виділив понад ₴5 млрд на дороги у фронтових та прифронтових регіонах, — Шмигаль
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- Світлана Іванченко
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19:34, 31 березня, 2025
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Кабінет Міністрів України спрямує 5,2 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах. Кошти отримають Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, а також обласні адміністрації.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Виділено 5,2 мільярда гривень Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони», — написав він.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області ремонтують прифронтову дорогу.
Нагадаємо, у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.
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