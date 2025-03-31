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Кабмін виділив понад ₴5 млрд на дороги у фронтових та прифронтових регіонах, — Шмигаль

На Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській областіНа Миколаївщині ремонтують ділянки прифронтової дороги. Фото: Служба відновлення у Миколаївській області

Кабінет Міністрів України спрямує 5,2 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах. Кошти отримають Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, а також обласні адміністрації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Виділено 5,2 мільярда гривень Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони», — написав він.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області ремонтують прифронтову дорогу

Нагадаємо, у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.

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