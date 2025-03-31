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Родини з Херсонщини отримали ₴5,5 млн за пошкоджене від обстрілів житло

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстраційне фото: СуспільнеНаслідки обстрілу Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Протягом тижня за програмою «єВідновлення» 33 родини з Херсонської області отримали компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під час брифінгу 31 березня.

За його словами, загальна сума призначених виплат склала майже 5,5 мільйонів гривень. Він додав, що нові заявки на компенсацію подали ще 27 сімей.

Також для 13 власників зруйнованих осель комісії затвердили житлові сертифікати на 15,6 мільйонів гривень. Крім цього, протягом тижня за допомогою звернулись 77 жителів області, які внаслідок російських атак залишились без будинків.

Нагадаємо, у Миколаєві виплатили понад 107 мільйонів гривень для відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

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