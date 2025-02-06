Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»
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- Даріна Мельничук
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16:53, 06 лютого, 2025
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У Миколаєві виплатили понад 107 мільйонів гривень для відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, загалом до комісії надійшло 3 тисячі 780 заяв, з них 75 — подали у січні.
Комісія вже погодила 2074 заяви на суму 111 мільйонів 519 тисяч 707 гривень. З яких 2007 заяв на суму 107 491 892 гривні виплатили.
Компенсація за пошкоджене майно визначається по двох категоріях:
- категорія А (сума ремонту не перевищує 200 тисяч гривень) — погоджено 1923 заяв;
- категорія Б (сума ремонту становить від 200 до 500 тисяч гривень) — 84 заяви.
За необхідною інформацією можна звернутись за телефоном: 53-74-48.
Нагадаємо, що від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».
За рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.
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