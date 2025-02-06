Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»

Росія влучила у будинок у центрі Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві виплатили понад 107 мільйонів гривень для відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, загалом до комісії надійшло 3 тисячі 780 заяв, з них 75 — подали у січні.

Комісія вже погодила 2074 заяви на суму 111 мільйонів 519 тисяч 707 гривень. З яких 2007 заяв на суму 107 491 892 гривні виплатили.

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Компенсація за пошкоджене майно визначається по двох категоріях:

категорія А (сума ремонту не перевищує 200 тисяч гривень) — погоджено 1923 заяв;

категорія Б (сума ремонту становить від 200 до 500 тисяч гривень) — 84 заяви.

За необхідною інформацією можна звернутись за телефоном: 53-74-48.

Нагадаємо, що від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

За рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.