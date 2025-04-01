Україні отримала від ЄС €3,5 млрд в межах програми Ukraine Facility

Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС, фото: ukrinform.ua

Європейський Союз надав Україні 3,5 мільярда євро першого траншу фінансової підтримки у 2025 році.

З цієї суми 3,1 мільярда євро надали у вигляді пільгових кредитів, а 400 мільйонів євро — як грантову допомогу, повідомило Міністерство економіки України.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що це підтверджує правильний курс реформ і сприятиме інтеграції України до економічного простору ЄС.

Загалом у межах Ukraine Facility Україна вже отримала 19,6 мільярдів євро, які спрямовуються на соціальні та гуманітарні потреби. У 2025 році очікується ще 12,5 мільярдів євро допомоги, з яких 1,5 мільярда євро — гранти.

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу від заморожених російських активів, в межах ініціативи ERA.