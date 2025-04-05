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23 жителя Херсону отримають компенсацію за зруйноване житло

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілів Херсону. Фото: Нацполіція

Майже 30,6 мільйона гривень компенсації отримають мешканці Херсона, чиї оселі були зруйновані через російських обстрілів.

Як повідомили в Херсонській МВА, наразі компенсацію можна отримати лише за повністю знищене житло. 

На останньому засіданні комісії ухвалили рішення щодо 23 заявників. Зокрема, 21 особі надали житлові сертифікати, а ще двоє отримали грошову компенсацію на відбудову. Загальна сума виділених коштів — майже 30,6 мільйона гривень.

Разом з тим, 18 заявникам відмовили, оскільки їхнє житло визнали пошкодженим, але не знищеним. Ще дев’ять заяв поновили на розгляд. 

Зазначається, що фахівці обстежать п’яти об'єктів, які мають значні візуальні пошкодження й, імовірно, не підлягають ремонту чи реконструкції.

Раніше повідомлялось, що в Херсоні 14 жителів отримають майже 22,6 мільйонів гривень компенсацій.

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