В Україні зріс рівень нелегальної торгівлі тютюном після падіння у 2024 році

У лютому 2025 року частка нелегального ринку тютюнових виробів в Україні зросла. фото: telegraf.in.ua

У лютому 2025 року частка нелегального ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 14,1%, перервавши тенденцію до зниження у 2024 році.

За даними дослідження Kantar Україна, тіньовий ринок тютюну завдає державному бюджету щорічних втрат у 24,2 мільярда гривень, а його обсяг перевищує 5 мільярдів сигарет.

Зазначається, що особливо зросла кількість нелегально проданих виробів з маркуванням Duty Free або для експорту (6,4% у лютому). Також спостерігається зростання випадків контрафакту, включно з підробленими акцизними марками. За словами аналітикині Тетяни Свердлик, ринок адаптується, а структура нелегального сегмента швидко змінюється.

За даними дослідження, третина контрафактної продукції має ознаки підроблених акцизів, з яких 25% вказані як виготовлені Marshall Finest Tobacco, United Tobacco або VK Tobacco FZE, а 8% — «Українським тютюновим виробництвом». Понад половина нелегальної продукції з Duty Free маркуванням вироблена Винниківською фабрикою, включно з брендами Compliment (50%) та Lifa (5%). Решта походить від невизначених виробників, серед яких популярні Marshall (25%), Urta (9%) та Brut (6%).

Найбільші обсяги торгівлі нелегальними тютюновими виробами фіксуються у Дніпропетровській (28%), Одеській (16%), Львівській (9%), Харківській (8%), Київській області (7%) та Хмельницькій області (5%). Майже 68% нелегальної продукції продається через кіоски та магазини.

Дослідження охоплює 3000 курців старших за 18,5 років, включаючи постійних мешканців та внутрішньо переміщених осіб, проводиться 4 рази на рік у регіонах, окрім тимчасово окупованих та прифронтових, протягом 2022–2025 років.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 8,3 мільйона гривень від плати за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну і пального.