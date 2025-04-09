Топ-10 книг про кохання, які змінили уявлення про романтику

Любов — це почуття, яке оспівували численні письменники. Історії багатьох стосунків надихають, змушують задуматися, переглянути власні емоції та зміцнюють віру в те, що закохані серця завжди долають усі труднощі. Ми підготували список чудових книг на сайті https://book.ua, які розкажуть про щире, вистраждане, суперечливе кохання, або ж про те, що може зруйнувати це чудове чисте почуття.

«Гордість і упередженість», Джейн Остін

Класика, повз якої неможливо пройти. Роман про непрості стосунки між Елізабет Беннет і містером Дарсі став еталоном жанру. Джейн Остін виявила глибокі соціальні й особистісні конфлікти, які відображають не лише романтику, а й боротьбу за гідність, повагу і рівність між партнерами.

«Тіні забутих предків», Михайло Коцюбинський

Повість «Тіні забутих предків», на перший погляд, проста любовна історія двох дітей Карпат, перетворюється на духовний заповіт Коцюбинського, де душі людей єднаються не лише в коханні, а й у смерті. Це історія пристрасті, яка долає всі перепони: соціальні, релігійні й навіть надприродні.

«Сутінки». Стефані Майєр

Життя у похмурому містечку Форкс, куди Белла Свон змушена переїхати, спочатку здається надзвичайно одноманітним. Але все змінюється, коли вона зустрічає загадкового й привабливого Едварда Каллена — і в її світ проникають страх і небезпека. Він до цього часу успішно приховував свої темні таємниці, але Белла рішуче налаштована їх розкрити. Проте вона ще не усвідомлює, що наближення до Едварда ставить під загрозу не лише її власне життя, а й життя її близьких. І це лише початок...

«Пітер Пен», Джеймс Баррі

Хоча ця історія більше стосується дитячих пригод і дорослішання, вона також має важливе значення в контексті розуміння кохання. Це історія нездійсненної, безумовної любові, яка символізує свободу і незабутні переживання юності.

«Кохання під час холери», Габріель Гарсія Маркес

П’ятдесят три роки Флорентіно Аріса страждав від своєї пристрасті до Ферміні Дасе, яку він пообіцяв кохати вічно, коли був ще юнаком. Однак вона вийшла заміж за іншого. Проте Флорентіно не здається і, зрештою, двоє літніх людей, кожен з яких прожив своє життя окремо, знову зустрічаються. Вони вирушають у неймовірну подорож на кораблі, під прапором смертельної хвороби, аби нарешті насолодитися своїм коханням, що пройшло через випробування часу.

«Сім чоловіків Евелін Гʼюґо», Тейлор Дженкінс Рід

Літня та відлюдькувата голлівудська ікона кіно Евелін Хьюго нарешті готова розкрити правду про своє гламурне й скандальне життя. Та коли вона обирає невідому журналістку Монік Грант для написання своєї біографії, усі дивуються. Монік починає відчувати реальний зв'язок із легендарною зіркою, але коли історія Евелін наближається до кінця, стає очевидно, що їхні життєві шляхи перетинаються трагічними й незворотними подіями.

«Мій темний Ромео», Л. Дж. Шен

“Моя казка перетворилася на повчальну історію, написану смолою і запечатану слізьми. Все мало розпочатися з невинного поцілунку на розкішному балу дебютанток — таємниця, поділена з гарним незнайомцем. Але цей Ромео, на відміну від свого літературного тезки, не керується коханням. Він живе помстою. Для нього я — просто фігура на шахівниці, важіль впливу, наречена його конкурента. Для мене він — чоловік, який гідний лише отрути. Темний принц, за якого я не хочу виходити заміж. Він думає, що я прийму свою долю, але я маю намір переписати її. І в моїй історії Джульєтта не помирає”.

«Шкодуючи за тобою», Коллін Гувер

Роман про молоду жінку, яка намагається впоратися з втратою та болем через втрату доньки, зустрічаючи чоловіка, який допомагає їй зцілитися. Книга про кохання, яке допомагає подолати найтемніші часи.

«Теоретично це кохання», Алі Гейзелвуд

Фіолетововолоса Бі Кеніґсвассер, схожа на Марію Кюрі, очолює проєкт мрії від NASA разом із Леві Вардам, своїм ворогом і співробітником. Поки вона намагається справлятися з труднощами, а Леві стає її несподіваним союзником. Зрештою перед Бі постає все більше моментів, коли їй потрібно вибирати між кар’єрою та серцем і вона повинна вирішити, як поступити з новими можливостями й почуттями.

«Цього літа я стала вродливою. Книга 1», Дженні Хан

Протягом своїх п’ятнадцяти років Белла була скромною та непомітною дівчиною, яка завжди жила в тіні старшого брата та найкращої подруги. Для її друзів, Джеремайї та Конрада, синів маминої подруги, вона була лише молодшою сестричкою. Але цього літа все змінилося. Книга про самопізнання та романтичні почуття.

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