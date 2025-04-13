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У гімназії на Миколаївщині хочуть встановити захист від блискавки: триває тендер

У гімназії на Миколаївщині хочуть встановити захист від блискавки, фото з сайту vse-e.comУ гімназії на Миколаївщині хочуть встановити захист від блискавки, фото з сайту vse-e.com

У Новокиївській гімназії, що на Миколаївщині, планують встановити систему захисту від блискавки. Роботи оцінили в понад 600 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовником виступає відділ освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради. Очікувана вартість електромонтажних робіт становить 600 тисяч 441 гривень.  

У межах проєкту передбачено монтаж заземлювачів, тримачів, з’єднувачів, алюмінієвого та сталевого дроту, пластикових труб, фасадних коробок, а також виконання серії вимірювань для визначення опору ґрунту, розтікання струму та характеристик заземлювачів.

Прийом тендерних пропозицій розпочався 11 квітня і триватиме до 19 квітня.

Нагадаємо, Миколаївське комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) витратить 15,5 мільйонів гривень на ремонт та реставрацію будівель з гаражами.

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