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В Україні подешевшали курячі яйця — мінус 5% за два тижні

В Україні подешевшали курячі яйця — мінус 5% за два тижні, фото: PMG.uaВ Україні подешевшали курячі яйця — мінус 5% за два тижні, фото: PMG.ua

За останні два тижні в Україні зафіксували зниження цін на курячі яйця. Вартість десятка не фасованих яєць С1 зменшилася на 5,2% — з 60,85 гривень до 57,68 гривень.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

За його словами, на ринку немає дефіциту, попит споживачів повністю покривається. Зниження цін пов’язане з сезонними коливаннями та стабільною пропозицією.

У березні в Україні виробили 962 мільйони яєць — це значно більше, ніж у січні (784 мільйона) та лютому (787 мільйонів). Згідно з даними Держстату, ціна знижувалася поступово:

  • 28 березня — 60,85 гривень;
  • 4 квітня — 60,44 гривень;
  • 11 квітня — 57,68 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаївської області у січні ціни зросли на 1,1% у порівнянні з груднем. Мешканці області відчули підвищення вартості продуктів і напоїв, комунальних послуг та послуг зв’язку. Водночас яйця подешевшали на 25,7%.

Також повідомлялося, що з 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найважливіші ліки, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для населення України.

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