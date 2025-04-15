У 2025 році платники податків Миколаївщини сплатили майже ₴1,6 млрд ПДФО
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- Світлана Іванченко
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14:43, 15 квітня, 2025
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У першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що становить понад 60% усіх надходжень.
Про це відзвітували в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
У відомстві зазначили, що ПДФО залишається основним джерелом формування дохідної частини місцевих бюджетів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг сплаченого податку зріс на майже 328 мільйона гривень.
Нагадаємо, що за перший квартал цього року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету України майже 6,3 мільярда гривень.
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