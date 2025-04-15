У 2025 році платники податків Миколаївщини сплатили майже ₴1,6 млрд ПДФО

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що становить понад 60% усіх надходжень.

Про це відзвітували в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

У відомстві зазначили, що ПДФО залишається основним джерелом формування дохідної частини місцевих бюджетів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг сплаченого податку зріс на майже 328 мільйона гривень.