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Мешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая – поліція розслідує справу

Мешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая, фото: Національна поліціяМешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая, фото: Національна поліція

Жителька Миколаєва втратила майже 48 тисяч гривень, довірившись псевдопрацівнику банку. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб, причетних до шахрайства.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

«Зі слів 46-річної заявниці, на її мобільний зателефонував невідомий, який, представившись співробітником служби безпеки банку, повідомив, що задля убезпечення її рахунку від зловмисників потрібно оновити персональні дані та переказати кошти на «безпечний рахунок», що вона і зробила. Таким чином жінка власноруч перевела майже 48 тисяч гривень на рахунок шахраїв», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно житель Миколаєва погодився в одному із месенджерів на онлайн-роботу — продавати побутові товари, у результаті втратив понад 84 тисячі гривень. 

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