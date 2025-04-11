Обіцяли роботу — залишили без грошей: шахраї видурили у жителя Миколаєва понад ₴84 тис.

Шахраї видурили у жителя Миколаєва понад 84 тисячі гривень. Ілюстраційне фото: depositphotos

Житель Миколаєва погодився в одному із месенджерів на онлайн-роботу — продавати побутові товари, у результаті втратив понад 84 тисячі гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 36-річний чоловік звернувся в поліцію та повідомив, що, виконуючи онлайн-продажі, мав намір збільшити прибуток.

«За рекомендацією «роботодавця» здійснив кілька транзакцій зі свого рахунку. Однак, коли не зміг з’єднатися зі службою підтримки зрозумів, що натрапив на шахраїв. Сума збитку становить більше 84 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, в Одеській області шахраї обманули матір зниклого безвісти військового, виманивши понад 400 тисяч гривень. Підозрюваними виявилися сусіди потерпілої.