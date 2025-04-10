На Одещині шахраї видурили у матері зниклого воїна ₴400 тисяч: підозрювані — сусіди жінки

Підозрювані. Фото: поліція олеської області

В Одеській області шахраї обманули матір зниклого безвісти військового, виманивши понад 400 тисяч гривень. Підозрюваними виявилися сусіди потерпілої.

Як повідомили в Нацполіції, 71-річна мешканка Чорноморська звернулася до правоохоронців із заявою про заволодіння її грошима. Жінка пояснила, що її син зник під час виконання бойового завдання, а вона отримувала грошове забезпечення від держави, призначене сім’ям військовослужбовців у таких випадках.

За даними правоохоронців до крадіжки грошей причетні 24-річна сусідка жінки, її 29-річний чоловік та їх знайомий — 28-річний мешканець іншого населеного пункту Одещини.

Зазначається, що підозрювані писали жінці від імені сина та просили гроші на одяг, документи та інші речі нібито для його порятунку.

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«Протягом року потерпіла отримала декілька таких смс-повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень», — додали у поліції.

Вказується, що поліція знайшла у підозрюваних документи військового, банківські картки, телефони, через які здійснювалися злочинні дії, та інші докази.

«Одне з повідомлень, яке ще не було відправлено, містило прохання надіслати додатково 80 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Поліція вирішує питання про запобіжні заходи для підозрюваних.

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївської області поліцейські розслідують серію шахрайств, унаслідок яких мешканці регіону втратили близько 300 тисяч гривень.