На Миколаївщині псевдобанкіри ошукали людей майже на ₴300 тисяч

Шахраї ошукали жителів Миколаївщини на 300 тисяч гривень, фото: Департамент кіберполіції

У Первомайському районі Миколаївської області поліцейські розслідують серію шахрайств, унаслідок яких мешканці регіону втратили близько 300 тисяч гривень.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, жителі з Первомайської та Кривоозерської громад стали жертвами телефонних аферистів, які представились працівниками служби безпеки банку.

За даними слідства, шахраї зв’язувалися з громадянами через месенджери, повідомляючи про нібито спробу викрадення коштів з їхніх банківських карт. Вони наполягали на «негайному переведенні» грошей на інші рахунки «для збереження».

Люди, довірившись інструкціям, переказали всі свої заощадження, сподіваючись, що кошти повернуть уже за кілька хвилин. Однак цього не сталося, зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — «Шахрайство». Стаття передбачає до восьми років увʼязнення.

Раніше, мешканець Казанківської громади Миколаївщини також втратив 65 тисяч гривень через шахрая, який видавав себе за працівника банку. Чоловік намагався переказати гроші, але система відхилила операцію через перевищення ліміту. Після цього йому зателефонував невідомий, представився банківським працівником і запропонував допомогти змінити ліміт.