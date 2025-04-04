Зміна ліміту коштувала ₴65 тисяч: псевдобанкіри ошукали жителя Миколаївщини

Псевдобанкіри ошукали жителя Миколаївщини, фото: Департамент Кіберполіції

Мешканець Казанківської громади Миколаївщини втратив 65 тисяч гривень через шахрая, який видавав себе за працівника банку.

Як повідомли у Нацполіції Миколаївської області, 21-річний чоловік намагався переказати гроші, але система відхилила операцію через перевищення ліміту. Після цього йому зателефонував невідомий, представився банківським працівником і запропонував допомогти змінити ліміт. Шахрай надіслав SMS-код і переконав чоловіка передати його для нібито підтвердження змін. Довірившись, потерпілий кілька разів надав зловмиснику ці коди, після чого з його рахунку зникли 65 тисяч гривень.

Зрозумівши, що його ошукали, чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці розпочали розслідування за статтею «Шахрайство», що передбачає покарання до восьми років ув'язнення.

У поліції наголосили, що передавати SMS-коди та інші конфіденційні дані нікому не можна. Банки не запитують таку інформацію телефоном чи через месенджери.

Нагадаємо, що у Миколаєві жінка стала жертвою шахрайської схеми із «заробітком» у соцмережах. Вона відгукнулася на оголошення про оплату за перегляд відео та лайки. А згодом вона перерахувала власні гроші, сподіваючись отримати більший прибуток. У результаті втратила 68 тисяч гривень.

Це вже не перший випадок. Інша жителька Миколаївщини також погодилась за гроші ставити вподобайки на відеороликах у соціальних мережах, в результаті таких дій шахраї видурили у неї близько 100 тисяч гривень.