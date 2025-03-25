У жительки Миколаївщині шахраї видурили майже ₴100 тисяч
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- Даріна Мельничук
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22:03, 25 березня, 2025
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На Миколаївщині жителька Степівської громади погодилась за гроші ставити вподобайки на відеороликах у соціальних мережах, в результаті таких дій шахраї видурили у неї близько 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що 36-річна жінка звернулась до поліції та повідомила, що кілька днів тому на телефон отримала повідомлення із пропозицією швидкого та легкого заробітку, а саме: переглядати короткі відео та за оплату ставити «лайки» у соціальній мережі.
«Задля більшого заробітку заявниця, за рекомендацією «роботодавця», інвестувала зі своїх банківських карток незначні кошти на зазначені рахунки невідомих. У результаті зловмисники заволоділи коштами жінки у сумі 97 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі вживаються заходи щодо встановлення причетних до злочину.
Нагадаємо, на Миколаївщині 60-річна мешканка Прибузької громади стала жертвою шахраїв, які представилися юристами та пообіцяли допомогти її синові. Жінка втратила 495 тисяч гривень.
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