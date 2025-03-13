На Миколаївщині шахраї видурили у жінки майже пів мільйона гривень, обіцяючи «допомогу» її сину

Слідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині 60-річна мешканка Прибузької громади стала жертвою шахраїв, які представилися юристами та пообіцяли допомогти її синові. Жінка втратила 495 тисяч гривень.

Про це повідомили в Національній поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, шахраї знайшли її у соцмережах. Вона залишила коментар під відео, де просила юридичну допомогу для сина. Після цього їй почали телефонувати невідомі, які називали себе правозахисниками та фахівцями з питань допомоги чоловікам призовного віку. Вони запевняли, що можуть вирішити проблему за гроші.

Зазначається, що спочатку жінка перерахувала кошти одному «юристу», але він зник. Після цього вона звернулася до іншого, але й той обдурив її. Загалом шахраї отримали від неї 495 тисяч гривень, зазначили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Винним загрожує до восьми років ув’язнення. Правоохоронці розшукують причетних до злочину.

Нагадаємо, що в Одесі поліція затримала трьох підозрюваних у шахрайстві. Їх звинувачують в ошукані людей на 200 тисяч доларів через фінансову піраміду. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.