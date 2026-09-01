За вісім місяців тролейбуси Миколаєва перевезли 11 млн пасажирів

Тролейбуси Миколаєва перевезли 11 млн пасажирів за 8 місяців 2026 року. Ілюстративне фото МикВісті

Миколаївські тролейбуси здійснили майже 1,4 мільйона поїздок. А також перевезли 11 мільйонів пасажирів за вісім місяців 2026 року.

Про це повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».

Точну кількість поїздок розраховують за допомогою автоматичної системи обліку. Вона встановлена в салонах тролейбусів і рахує входи та виходи пасажирів, не фіксуючи їхні персональні дані.

Зібрану статистику аналізують фахівці, щоб оцінювати завантаженість напрямків і за потреби коригувати роботу й розклад маршрутів.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Миколаєві запустили тестовий тролейбусний маршрут до Матвіївки, на якому працювали чотири одиниці електротранспорту.