Депутати Миколаєва перерозподілили ₴783 млн у бюджеті: частину грошей покладуть у резервний фонд на зиму

Миколаїв отримав додаткові ₴357 млн — частину грошей покладуть у резервний фонд на зиму. Фото: архів «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради підтримали зміни до бюджету громади на 2026 рік. Доходи та видатки бюджету збільшили на 783,1 мільйона гривень, частину додаткових коштів спрямують до резервного фонду перед осінньо-зимовим періодом.

Рішення ухвалили під час засідання сесії Миколаївської міської ради, 1 вересня, пишуть «МикВісті».

Як повідомила директорка департаменту фінансів Віра Святелик, після змін доходи бюджету громади становитимуть 7 мільярдів 477 мільйонів гривень, а видатки — 7 мільярдів 792 мільйонів гривень.

Додаткові 783 мільйонів гривень складаються з:

357,66 мільйонів гривень — перевиконання загального фонду бюджету;

17 мільйонів гривень — кошти від продажу та оренди майна, які спрямують на програму підтримки сил оборони;

1,6 мільйонів гривень — залишок коштів на молодіжне кредитування;

408,4 мільйонів гривень — міжбюджетні трансферти з державного та обласного бюджетів.

— У цьому рішенні пропонується збільшити доходи та видатки на суму 783 мільйонів гривень. Це кошти перевиконання загального фонду бюджету, кошти від продажу майна, залишок по молодіжному кредитуванню та міжбюджетні трансферти, які надійшли у міжсесійний період, — пояснила директор департаменту фінансів Віра Святелик.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що ще на початку серпня місту не вистачало 44 мільйонів гривень для забезпечення необхідного співфінансування державних коштів.

За його словами, тоді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся із проханням виплатити завчасно податки до великих платників податків, які раніше перереєструватися в Миколаївській області.

— Вони (підприємці – прим.) виплатили завчасно дивіденди і за сплачені дивіденди сплатили податки в обласний і місцевий бюджет, частину з яких ми отримали до місцевого бюджету. Так і сталося перевиконання, — сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, отримані кошти спрямують насамперед на захищені статті бюджету — зарплати та комунальні послуги.

Також частину коштів направлять до резервного фонду, щоб місто могло використовувати їх у разі непередбачуваних ситуацій під час осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також подякував депутатам за підтримку рішення та платникам податків, завдяки яким область і Миколаїв отримали додаткові надходження.

— Дійсно важкі часи і дякуючи платникам податків є допомога і області, і місту Миколаєву. Тому я бажаю вам правильно використовувати гроші в цьому році, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що дохідну частину загального фонду бюджету Миколаєва за сім місяців 2026 року виконали на 110,6%, тобто перевиконали план на 10,6% — місто отримало на 357 мільйони гривень більше, ніж очікувалося.

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Про проблему з дефіцитом бюджету міська влада говорить ще з початку року.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про необхідність отримання з державного бюджету близько 1,1 мільярда гривень. У травні міська рада повторно звернулася до Кабміну з проханням про додаткову дотацію — цього разу вже на 1,18 мільярда гривень.

Олександр Сєнкевич тоді пояснив, що повторне звернення пов’язане, зокрема, з відсутністю відповіді від Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

Вже в сепні 2026 рокуВіцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов доручив Мінфіну та низці інших відомств розглянути звернення Миколаївської міської ради щодо додаткової дотації з державного бюджету та надати пропозиції. Місто просить 1,18 мільярда гривень на забезпечення першочергових видатків у 2026 році.

Водночас 6 серпня Миколаївська міська рада знайшла майже 45 мільйонів гривень на співфінансування встановлення блочно-модульних котелень. Ці кошти з’явилися завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету за січень-липень. За даними департаменту фінансів, виконання дохідної частини за сім місяців становило 110,6%.

Однак ці 44,95 мільйона гривень не вирішують загальної проблеми дефіциту. Гроші спрямують як 10% співфінансування державної програми встановлення блочно-модульних котелень у Миколаєві. Загальна вартість проєкту — близько 450 мільйонів гривень, з яких близько 400 мільйонів має надати держава. Котельні мають стати резервним джерелом тепла на випадок перебоїв із централізованим теплопостачанням.