 У Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень

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Головна Новини Суспільство 15:09, 01 вересня, 2026

У Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень

У Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень. Ілюстраційне фото з архіву МикВістіУ Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень. Ілюстраційне фото з архіву МикВісті

У Миколаєві управління охорони здоров’я перевірить інформацію про проблеми із виплатами зарплат, відпускних та забезпеченням лікарень після їхнього об’єднання. Відповідне розпорядження надав мер Олександр Сєнкевич.

Про це йшлося під час сесії Миколаївської міської ради 1 вересня, пишуть «МикВісті».

Депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко звернувся до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням перевірити ситуацію в лікарнях, які об’єднали.

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За його словами, медики скаржаться на проблеми із виплатою зарплат, відпустками, невеликими авансами та забезпеченням лікарень необхідними матеріалами. Ці проблеми, за словами депутата, пов’язують саме з процесом об’єднання медзакладів.

— Ми голосували за об’єднання для того, щоб проблеми не створювати, а навпаки, щоб їх вирішити. Тому я прошу надати доручення управлінню охорони здоров’я вникнути в цю ситуацію, перевірити цю інформацію. І прохання запросити на наступну сесію і нам розповісти, який стан справ і чи це відповідає дійсності. Чи там все нормально, — сказав Федір Панченко.

Мер Олександр Сєнкевич доручив начальниці управління охорони здоров’я Ірині Шамрай підготувати інформацію про ситуацію.

Він попросив не чекати наступної сесії та якнайшвидше надати депутатам дані про виплату зарплат і відпускних, а також перебіг об’єднання лікарень.

Водночас голова фракції «Європейська солідарність» у міськраді Олена Кісельова зазначила, що реорганізація медзакладів ще не завершена. За її словами, працівників уже передали до четвертої лікарні, однак разом із ними не було передано достатньої фінансової підтримки для виплат.

— Не буду спойлерити, як то кажуть, але я вам казала. Але заслухаємо ситцацію яка насправді є. Я не сильно бачу у найближчі три місяці її достатньо оптимістичною. Але послухаємо інформацію більш детально, тому що процес реорганізації наразі ще не завершений. Ми вступили в тривалу реорганізацію і на 1 вересня виключно люди були передані до четвертої, але без фінансової підтримки для виплат, — сказала Олена Кісельова.

Нагадаємо, у квітні депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

Згідно з прийнятим рішенням, міські лікарні №1, №2 та лікарня швидкої медичної допомоги (ЛШМД) приєднуються до міської лікарні №4.

Крім того, депутати погодили передачу пологового будинку №3 у власність області. Заклад планують доєднати до Обласної клінічної лікарні, що розташована поруч.

Крім того, у Миколаївській облраді представили попередній проєкт спроможної мережі лікарень. Документ передбачає розподіл лікарень на надкластерні, кластерні, загальні та лікарні громад залежно від їхньої спроможності, кількості населення, переліку медичних послуг, обладнання та кадрового забезпечення.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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