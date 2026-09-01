Депутати міськради Миколаєва з другого разу підтримали звернення щодо законопроєкту про кворум рад

Сесія Миколаївської міської ради. Ілюстраційне фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міськради підтримали звернення до Верховної Ради щодо законопроєкту №14405, який має вирішити проблему кворуму місцевих рад під час воєнного стану.

Про це стало відомо під час засідання Миколаївської міськради у вівторок, 1 вересня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про звернення депутатів Миколаївської міської ради та народних депутатів України, зокрема Давида Арахамії, Олександра Пасічного, Олександра Гайду, Максима Терніна, Ігоря Копітіна, Ігоря Ніколенка та Артема Чорноморова, щодо підтримки законопроєкту №14405 від 27 січня 2026 року «Про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану».

— Проєкт рішення було додатково розглянуто депутатами у міжсесійний період та погоджено для винесення на голосування. Ми вже всі знаємо з минулої сесії суть цього питання, тому пропоную одразу перейти до голосування, — зазначив мер Олександр Сєнкевич.

За рішення проголосували 30 депутатів, проти — нуль, утрималися — нуль. Рішення прийнято.

Зазначимо, що законопроєкт №14405 стосується ситуацій, коли місцева рада через дострокове припинення повноважень частиною депутатів втрачає можливість ухвалювати рішення. Зокрема, це може стосуватися депутатів, які були мобілізовані, проходять військову службу або з інших причин достроково припинили свої повноваження. У результаті рада може залишитися без необхідної кількості депутатів для роботи.

Раніше Асоціація міст України попереджала, що документ містить норму, яка може спростити дострокове припинення повноважень міських голів.

Крім того, під час минулого пленарного засідання міськради 27 серпня секретар міської ради Дмитро Фалько зазначив, що під час розгляду на комісії документ не отримав одностайної підтримки. Тому він запропонував внести до звернення окреме положення щодо захисту прав депутатів, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу.

Олександр Сєнкевич підтримав цю позицію, наголосивши, що чинні депутати, які проходять військову службу, не повинні автоматично втрачати свої права.

У результаті міський голова запропонував не голосувати за звернення у нинішній редакції, а доопрацювати його та повторно винести на розгляд наступного пленарного засідання.

Також під час сесії депутати Миколаївської міської ради підтримали зміни до бюджету громади на 2026 рік. Доходи та видатки бюджету збільшили на 783,1 мільйона гривень, частину додаткових коштів спрямують до резервного фонду перед осінньо-зимовим періодом.

Раніше повідомлялось, що дохідну частину загального фонду бюджету Миколаєва за сім місяців 2026 року виконали на 110,6%, тобто перевиконали план на 10,6% — місто отримало на 357,7 мільйонів гривень більше, ніж очікувалося. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік, який розглянула бюджетна комісія міськради.