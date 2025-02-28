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В Одесі затримали підозрюваних в організації фінпіраміди: усіх ошуканих закликають звертатися до поліції

Слідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала трьох підозрюваних у шахрайстві. Їх звинувачують в ошукані людей на 200 тисяч доларів через фінансову піраміду. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За інформацією Нацполіції, один із підозрюваних заснував псевдоінвестиційну компанію «VinEco» та залучив до неї знайомих. Пізніше її перейменували на «Vinex Тrade», видаючи за прибутковий бізнес із високими доходами.

Зазначається, що людей переконували вкладати гроші, обіцяючи стабільні відсотки та можливість вивести кошти будь-коли. Вкладникам також гарантували бонуси за залучення нових інвесторів.

Як повідомляють правоохоронці, на початкових етапах навіть виплачували мінімальні суми першим вкладникам, використовуючи гроші інших ошуканих. Усі кошти надходили на електронні гаманці організаторів, і використовувалися для особистих потреб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, документацію, мобільні телефони, гроші, автомобілі та інші докази.

Наразі встановили сімох потерпілих із загальними збитками на понад 200 тисяч доларів. Загальна кількість ошуканих може перевищувати 200 людей. Правоохоронці закликають постраждалих звертатися до поліції.

Слідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: Нацполіція
Слідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: Нацполіція
Слідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі викриття фінансової піраміди в Одесі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаївській області жінка втратила 86 тисяч гривень через шахраїв, які обіцяли отримати державну грошову допомогу.

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