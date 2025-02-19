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Шахрайство під виглядом державної допомоги: у Миколаївській області жінка втратила ₴86 тис.

У Миколаївській області жінка втратила 86 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв, фото: depositphotosУ Миколаївській області жінка втратила 86 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв, фото: depositphotos

У Миколаївській області жінка втратила 86 тисяч гривень через шахраїв, які обіцяли отримати державну грошову допомогу.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, учора, 18 лютого до Баштанського районного відділу поліції звернулася 61-річна жителька з заявою про те, що стала жертвою шахраїв.

«Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж натрапила на оголошення про можливість отримання нібито державної грошової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця завантажила фейковий додаток та ввела особисті дані й інформацію своєї банківської картки. Після чого отримала повідомлення про списання з її рахунку 86 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

«Шановні громадяни, пам’ятайте, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банків у месенджерах та в соціальних мережах мають бути верифікованими», — додали в поліції. 

Нагадаємо, правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Тоді біля одного з кафе міста пролунав вибух.

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