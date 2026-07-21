 Колишню працівницю інтернату на Одещині судитимуть за привласнення ₴350 тис. померлих пацієнтів

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Головна Новини Правосуддя 12:12, 21 липня, 2026

Колишню працівницю інтернату на Одещині судитимуть за привласнення ₴350 тис. померлих пацієнтів

На Одещині екстрацівницю інтернату судитимуть за привласнення 350 тис грн з карток померлих. Ілюстративне фото istockphotoНа Одещині екстрацівницю інтернату судитимуть за привласнення 350 тис грн з карток померлих. Ілюстративне фото istockphoto

Білгород-Дністровська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої працівниці психоневрологічного інтернату на Одещині, яку обвинувачують у привласненні понад 350 тисяч гривень із банківських рахунків 16 померлих підопічних.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачена мала доступ до банківських карток пацієнтів та після їхньої смерті знімала готівку через банкомати та розраховувалася ними в магазинах замість закриття рахунків.

Факт привласнення грошей виявили під час внутрішньої перевірки в установі, після чого матеріали передали правоохоронцям.

Також раніше Приморська окружна прокуратура Одеси повідомила про підозру 54-річній жінці в організації шахрайської схеми із заволодіння трикімнатною квартирою 74-річної сусідки вартістю 1,6 мільйона гривень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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