  • пʼятниця

    28 березня, 2025

  • 10.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шахрайська схема в Миколаєві: аферисти видурили у жінки ₴68 тисяч

Шахраї видурили у мешканки Миколаєва 68 тисяч гривень, фото: Департамент КіберполіціїШахраї видурили у мешканки Миколаєва 68 тисяч гривень, фото: Департамент Кіберполіції

У Миколаєві 30-річна жінка стала жертвою шахрайської схеми із «заробітком» у соцмережах.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, жінка відгукнулася на оголошення про оплату за перегляд відео та лайки.

А згодом вона перерахувала власні гроші, сподіваючись отримати більший прибуток. У результаті втратила 68 тисяч гривень.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Правоохоронці встановлюють причетних осіб.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок. Інша жителька Миколаївщини також погодилась за гроші ставити вподобайки на відеороликах у соціальних мережах, в результаті таких дій шахраї видурили у неї близько 100 тисяч гривень.

Останні новини про: Шахрайство

В Одесі затримали підозрюваних в організації фінпіраміди: усіх ошуканих закликають звертатися до поліції
На Миколаївщині шахраї видурили у жінки майже пів мільйона гривень, обіцяючи «допомогу» її сину
У жительки Миколаївщині шахраї видурили майже ₴100 тисяч
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа
новини

У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вакцинація проти грипу зменшилася порівняно з 2024 роком, — Шамрай

Даріна Мельничук

Останні новини про: Шахрайство

У жительки Миколаївщині шахраї видурили майже ₴100 тисяч
На Миколаївщині шахраї видурили у жінки майже пів мільйона гривень, обіцяючи «допомогу» її сину
В Одесі затримали підозрюваних в організації фінпіраміди: усіх ошуканих закликають звертатися до поліції

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

3 години тому

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа

Головне сьогодні