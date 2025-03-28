Шахрайська схема в Миколаєві: аферисти видурили у жінки ₴68 тисяч

Шахраї видурили у мешканки Миколаєва 68 тисяч гривень, фото: Департамент Кіберполіції

У Миколаєві 30-річна жінка стала жертвою шахрайської схеми із «заробітком» у соцмережах.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, жінка відгукнулася на оголошення про оплату за перегляд відео та лайки.

А згодом вона перерахувала власні гроші, сподіваючись отримати більший прибуток. У результаті втратила 68 тисяч гривень.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Правоохоронці встановлюють причетних осіб.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок. Інша жителька Миколаївщини також погодилась за гроші ставити вподобайки на відеороликах у соціальних мережах, в результаті таких дій шахраї видурили у неї близько 100 тисяч гривень.