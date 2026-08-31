У Миколаєві 18-річного хлопця взяли під варту за підозрою у незаконному зберіганні психотропних речовин у великій кількості з метою збуту.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, 19 серпня у квартирі хлопця у Заводському районі слідчі правоохоронці провели обшук. Там вони знайшли та вилучили пакети з психотропними речовинами.

«Серед вилученого — особливо небезпечна психотропна речовина 4-ММС масою 43,4 г. За даними слідства, психотропи підозрюваний зберігав з метою подальшого збуту», — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Також під час обшуку правоохоронці вилучили ваги, пакувальні матеріали та інші засоби для фасування речовин.

Хлопцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у межах масштабної загальнодержавної спецоперації «Рубікон» у Миколаївській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.