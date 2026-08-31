 У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту

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Головна Новини Інциденти 14:07, 31 серпня, 2026

У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту

У Миколаєві 18-річного хлопця взяли під варту за підозрою у незаконному зберіганні психотропних речовин у великій кількості з метою збуту.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, 19 серпня у квартирі хлопця у Заводському районі слідчі правоохоронці провели обшук. Там вони знайшли та вилучили пакети з психотропними речовинами.

«Серед вилученого — особливо небезпечна психотропна речовина 4-ММС масою 43,4 г. За даними слідства, психотропи підозрюваний зберігав з метою подальшого збуту», — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Також під час обшуку правоохоронці вилучили ваги, пакувальні матеріали та інші засоби для фасування речовин.

Хлопцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у межах масштабної загальнодержавної спецоперації «Рубікон» у Миколаївській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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