 У Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою

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Головна Новини Інциденти 17:54, 31 серпня, 2026

У Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою

У Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: НацполіціяУ Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: Нацполіція

У Баштанці жінка повідомила в поліцію про п'яного 49-річного чоловіка, яка агресивно себе поводив, погрожував їй та її 18-річній доньці гранатою. Правоохоронці знайшли у чоловіка гранати. Наразі його затримали.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Інцидент стався 29 серпня. Поліція з'ясувала, що це був сімейний конфлікт, який мав ознаки домашнього насильства: заявниця та її донька звернулися до правоохоронців із заявами щодо нанесення їм тілесних ушкоджень та погрози вбивством.

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Під час обшуку поліція знайшла вдома у чоловіка корпуси гранат Ф-1, РГД-5 та запали до них. Їх безпечно вилучили вибухотехніки, а слідчі направили на експертне дослідження.

«Зі слів чоловіка, вибухонебезпечні предмети він знайшов та вирішив залишити собі», — повідомили в поліції

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання, носіння, зберігання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

У Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: НацполіціяУ Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: Нацполіція
У Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: НацполіціяУ Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: Нацполіція
У Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: НацполіціяУ Баштанці поліція затримала чоловіка, який погрожував жінці та її донці гранатою. Фото: Нацполіція

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, та ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством.

Після експертиз чоловіку можуть оголосити про підозру.

Нагадаємо, у Миколаєві оголосили в розшук 54-річного чоловіка, який у ніч проти 16 серпня кинув гранату у вікно сусідки на вулиці Малій Морській.

Унаслідок вибуху 45-річна жінка отримала множинні осколкові поранення й потрапила до лікарні, її 17-річний син не постраждав.

За версією слідчих, події передувала сварка між сусідами. Чоловік, перебуваючи у стані сп'яніння, розбив шибку та жбурнув вибухівку, попередньо гранату Ф-1, у кімнату із людьми.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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