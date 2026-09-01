У Первомайську поскаржилися на «дискотеку» на заправці OKKO під час комендантської години

засідання 98-ї сесії міської ради. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську депутати та мешканці поскаржилися на автозаправочну станцію OKKO, яка, за їхніми словами, працює під час комендантської години, та продає алкоголь.

Про це йшла мова під час засідання 98-ї сесії міської ради 27 серпня, пишуть «МикВісті».

Було озвучено скаргу на те, що на заправці вночі працює «дискотека», збирається багато людей і грає гучна музика.

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— Дискотечний клуб. Натовп людей, музика з машин валує, — поскаржились присутні представники громади на сесії.

Міський голова Олег Демченко зазначив, що неодноразово проводив розмови з власниками АЗС та викликали їх на засідання штабу, проте власники не дотримуються домовленостей щодо обмеження роботи закладів після 22:00.

— Два тижні тому на засіданні штабу при голові районної військової адміністрації я знову піднімав це питання. Запрошували керівництво (заправки, — прим.). Обговорювали це питання. Вони урочисто клялись, що більше такого не повториться, але воно, на превеликий жаль, відбувається. Єдине місце, де у нас не дотримуються комендантської години — це заправка «OKKO», — говорить Олег Демченко.

Заступник начальника районного відділу поліції Олександр Нетреба зазначив, що правоохоронці кожного дня заїжджають на цю заправку та роблять зауваження продавцям.

— Наряд поліції кожного дня робить продавцям зауваження. А вони відповідають: «Наше керівництво не дає такої вказівки», — зазначив Олександр Нетреба.

Також він пояснив, що на законодавчому рівні наразі немає механізмів адміністративної відповідальності саме за порушення комендантської години, тому скласти протокол за це порушення неможливо.

— Ми на шостому році війни, але в нас немає відповідальності за порушення комендантської години. Ми не можемо навіть скласти адмінпротоколу. Законодавець нам не дає право, — говорить представник правоохоронних органів.

Водночас від присутніх на сесії пролунала пропозиція притягувати людей до відповідальності не за сам факт перебування на вулиці в комендантську годину, а за порушення громадського порядку після опівночі.

Олександр Нетреба зазначив, що цей механізм може спрацювати, тому запропонував звертатися і правоохоронці реагуватимуть.

Нагадаємо, у липні 2026-го Кім повідомив, що на Миколаївщині створять спеціальний чат для власників автозаправних станцій, аби оперативно попереджати їх про загрозу ударів російських безпілотників. Того ж дня очільник ОВА закликав жителів області не перебувати на АЗС під час повітряних тривог, пояснивши це тим, що російські війська визначили заправки своїми цілями та виділили для ударів по них окремі засоби ураження.



Перед тим, у червні 2026-го, російський безпілотник типу «Шахед» знищив автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді на Херсонщині, між Херсоном та Миколаєвом.