У Первомайську через ремонт газових мереж тимчасово відключать газ

У Первомайську тимчасово припинять газопостачання через ремонт газових мереж. Ілюстративне фото: Слово і Діло

У Первомайську тимчасово припинять газопостачання на чотирьох вулицях. Там будуть проводити планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 08:00 14 вересня до 16:00 18 вересня на таких вулицях:

вул. М. Вінграновського;

вул. Набережна;

вул. Богопільська;

вул. Белінського.

Зазначається, що роботи проводяться для забезпечення технічного обслуговування газових мереж та безпечної подачі газу споживачам. Відновлювати газопостачання почнуть після завершення запланованих робіт.

Мешканців просять перед початком робіт перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити працівникам «Газмережі» доступ до обладнання в будинках і квартирах.

«Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах», — йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що для придбання квартир мешканцям будинку на вулиці 4-й Поздовжній, 87 у Миколаєві, де вибухнув газ, необхідно близько 17 мільйонів гривень. Наразі цих коштів у міському бюджеті немає, тому питання придбання житла поки відклали.