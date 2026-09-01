 У Миколаєві погодили понад ₴330 млн компенсацій за знищене житло

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Головна Новини Самоврядування 13:07, 01 вересня, 2026

У Миколаєві погодили понад ₴330 млн компенсацій за знищене житло

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «МикВісті», Сергій ОвчаришинНаслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «МикВісті», Сергій Овчаришин

У Миколаєві погодили 317 заяв на компенсацію за повністю знищене через війну житло. Загальна сума компенсацій становить понад 330 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

Загалом містяни подали 539 заяв щодо знищеного майна, з яких:

  • 317 заяв задовільнили (311 житлових сертифікатів на 324 мільйона гривень та 6 грошових компенсацій — на 6,2 мільйона гривень);
  • по 206 заявам отримали відмови;
  • ще по 16 заявам розгляд призупинили — переважно через відсутність необхідних документів.

Більшість миколаївців, яким погодили компенсацію, додав Ігор Набатов, обрали житлові сертифікати, щоб придбати нерухомість в іншому районі Миколаєва або в іншому місті.

Водночас грошова компенсація передбачена для тих, хто хоче збудувати новий приватний будинок замість зруйнованого на тій самій ділянці. Для цього земля має бути офіційно оформлена на власника знищеного будинку.

Нагадаємо, уряд виділив ще 5,14 мільярда гривень на програму «єВідновлення». Гроші підуть на компенсації українцям, чиє житло було знищене через російські атаки. За ці кошти понад 3600 родин зможуть придбати нове житло за житловими сертифікатами. Фінансування надав Банк розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей».

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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