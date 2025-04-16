Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴4 млрд єдиного соцвнеску

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому кварталі цього року платники податків Миколаївської області перерахували 3,8 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що цей показник майже на 22% або на 684,7 мільйона гривень перевищує суму, сплачену за аналогічний період 2024 року.

У податковій службі наголосили, що ті, хто підлягає загальнообов’язковому страхуванню, але не сплачує внески, втрачають страховий стаж і право на пенсію.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що становить понад 60% усіх надходжень.